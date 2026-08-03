Путин сменил посла РФ в Конго

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Корепанова новым послом РФ в Конго. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Корепанов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Конго.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей предыдущего посла Ильяса Искандарова.

Корепанов родился в 1959 году. В 1982 он окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел (МГИМО МИД) СССР. С этого же года он поступил на дипломатическую службу, работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел страны, а также за рубежом.

В январе 2024 года Путин назначал Корепанова послом России в Габонской Республике.

Кроме того, Путин сменил посла России в Сирии. На эту должность президент назначил Дмитрия Догадкина. В прошлом месяце дипломата освободили от обязанностей российского посла в Катаре.

Ранее Путин сменил посла в Бенине.