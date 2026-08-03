Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Путин утвердил нового посла России в Сирии

Путин назначил Догадкина новым послом РФ в Сирии
МИД России

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — сказано в документе.

Другим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Александра Ефимова.

В прошлом месяце Догадкина освободили от обязанностей российского посла в Катаре. На этой должности дипломат был с ноября 2021-го.

Догадкин родился 6 марта 1967 года. В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (МГИМО МИД РФ).

Состоит на дипломатической службе с того же года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел страны, а также за рубежом

Ранее Путин сменил посла РФ в Конго.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!