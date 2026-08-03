Путин утвердил нового посла России в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — сказано в документе.

Другим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Александра Ефимова.

В прошлом месяце Догадкина освободили от обязанностей российского посла в Катаре. На этой должности дипломат был с ноября 2021-го.

Догадкин родился 6 марта 1967 года. В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (МГИМО МИД РФ).

Состоит на дипломатической службе с того же года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел страны, а также за рубежом

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