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Политика

Путин рассказал, что для него значит победа

Путин: победа — это преодоление самого себя

Президент России Владимир Путин рассказал финалистам конкурса «Большая перемена» в Красноярске, что для него значит победа. Запись опубликована в канале «Кремль. Новости» в мессенджере «Макс».

Один из участников спросил российского лидера, что для него значит победа не в спорте, а в других видах деятельности.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», — ответил Путин.

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Красноярск 3 августа, где посетил кампус Сибирского федерального университета и принял участие в церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена». Конкурс является крупнейшим проектом для детей и подростков в России, его программа включает 12 тематических направлений — от науки и технологий до искусства и творчества. Победителями станут 300 учащихся 5-7-х классов, которые отправятся в путешествие по стране на специальном поезде. Педагоги-наставники получат денежную премию в 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу.

Ранее Путин раскрыл, где Россия добивается победы.

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