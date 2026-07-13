Путин раскрыл, где Россия добивается победы

Россия добивается победы не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне <…> и на линии боевого соприкосновения», — сказал российский лидер.

Также Путин выразил уверенность, что Россию, безусловно, ждет победа. По его словам, сила россиян заключается в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Поэтому, как отметил глава государства, бойцы российской армии идут только вперед в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого президент России заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. Он подчеркнул, что опрометчиво делать какие-либо прогнозы на этот счет. При этом он добавил, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу России.