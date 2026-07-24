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Политика

Появились кадры посещения Путиным авиационного завода в Иркутске

Кремль опубликовал видео посещения Путиным иркутского авиационного завода

Появились кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным Иркутского авиационного завода. Их публикует пресс-служба Кремля.

Главе государства показали производство первых 18-ти серийных самолетов МС-21. Ему также продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Кроме того, судя по видео, Путин поднялся в кабину нового МС-21.

24 июля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила что российский лидер приехал на Иркутский авиазавод. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин решил посетить авиационный завод в Иркутске в продолжение совещания, состоявшегося месяц назад на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Московской области. Встреча была посвящена развитию отечественной авиации.

Представитель Кремля также рассказал, что после завершения визита в Иркутск президент отправится в Омск, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстан

Ранее Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.

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