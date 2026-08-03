СМИ: Драпатый продолжает «чистки» в руководстве ВСУ

Новый главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый уволил командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука и начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Об этом пишет Insider UA.

«Новый главнокомандующий продолжает чистить вооруженные силы», — отмечается в сообщении.

1 августа в российских силовых структурах сообщили, что после назначения Драпатого посты потеряли шесть генералов и один полковник. В частности, от обязанностей были освобождены бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и руководитель тылового обеспечения ВСУ Владимир Карпенко. Также стало известно об увольнении генерал-майора Игоря Палагнюка, ранее возглавлявшего главное управление доктрин и подготовки Генштаба, и генерал-майора Андрея Малиновского, занимавшего пост командующего ракетными войсками и артиллерией.

По данным силовиков, был уволен полковник Роман Горбач, курировавший вопросы персонала в штабе командования Сухопутных войск. Кроме того, свои посты покинули бригадные генералы Алексей Шевченко (заместитель начальника Генштаба) и Антон Гарбуз (руководитель главного командного центра ВСУ).

26 июля Драпатый объявил о начале аудита в украинских вооруженных силах. Главнокомандующий подчеркнул, что необходимо получить объективную информацию о состоянии боеготовности, обеспечении, укомплектованности личного состава, подготовке военнослужащих и эффективности командования.

Ранее СМИ сообщили о конфликте нового главкома ВСУ с «полками Сырского».