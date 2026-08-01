Драпатый уволил из ВСУ шесть генералов и полковника

Главком ВСУ Драпатый уволил из армии шесть генералов и полковника

После назначения Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ из состава вооруженных сил были отстранены шесть генералов и один полковник. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, кадровые изменения затронули ряд высокопоставленных офицеров. В частности, от своих обязанностей были освобождены бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и руководитель тылового обеспечения ВСУ Владимир Карпенко. Также сообщается об увольнении генерал-майора Игоря Палагнюка, ранее возглавлявшего главное управление доктрин и подготовки Генштаба, и генерал-майора Андрея Малиновского, занимавшего пост командующего ракетными войсками и артиллерией.

По данным силовиков, также был уволен полковник Роман Горбач, курировавший вопросы персонала в штабе командования Сухопутных войск. Кроме того, свои посты покинули бригадные генералы Алексей Шевченко (заместитель начальника Генштаба) и Антон Гарбуз (руководитель главного командного центра ВСУ).

26 июля Драпатый объявил о начале аудита в украинских вооруженных силах. Главнокомандующий подчеркнул, что необходимо получить объективную информацию о состоянии боеготовности, обеспечении, укомплектованности личного состава, подготовке военнослужащих и эффективности командования.

Ранее СМИ сообщили о конфликте нового главкома ВСУ с «полками Сырского».