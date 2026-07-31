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Армия

СМИ сообщили о конфликте нового главкома ВСУ с «полками Сырского»

Страна.ua: стало известно о конфликте Драпатого с штурмовыми полками ВСУ
MykhailoDrapatyi/X

На Украине начинается прямой конфликт между новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

По информации журналистов, глава Генштаба ВСУ приказал остановить набор военнослужащих в штурмовые полки Сухопутных войск ВСУ (так называемые «полки Сырского» — Александр Сырский — бывший главком ВСУ — прим.ред.).

Командиры штурмовиков, по информации местных СМИ, заявили, что с 26 июля им запретили набирать новобранцев из числа резервистов, других частей и территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата).

До этого, как отмечается, 425-й полк ВСУ «Скала» и 225-й имели право на постоянное пополнение и расширение личного состава, лучшее обеспечение и большую автономию. По этой причине командование «полков Сырского» теперь переживает, что их вообще могут расформировать, пишет «Страна. ua».

Спикер 425-го полка Алексей Братущак заявил журналистам, что понимает причины подобных решений Драпатого. По его словам, Генштаб ВСУ начал проверку укомплектования воинских частей и объективность распределения личного состава.

26 июля Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования. По его словам, если обнаружатся нарушения, халатность или злоупотребления полномочиями, ответственность понесут все причастные.

Ранее Драпатый отстранил от должности «правую руку» Сырского.

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