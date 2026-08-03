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Политика

Фон дер Ляйен направила письмо премьеру Испании на фоне миграционного кризиса в Сеуте

Фон дер Ляйен: необходимо укрепить границы ЕС в критических точках
Antonio Sempere/AP

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо премьер-министру Испании Педро Санчесу на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

В письме фон дер Ляйен отметила необходимость принятия дополнительных мер для укрепления границ Евросоюза в критических точках. Кроме того, она пообещала поддержку со стороны ЕС в борьбе Испании с нелегальной миграцией.

«В сотрудничестве с Испанией, особенно по всем вопросам, касающимся Сеуты и Мелильи, мы могли бы усовершенствовать системы раннего предупреждения о состоянии границы и улучшить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко», — отметила глава ЕК.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Через границу испанского анклава Сеута на территории Северной Африки прорвались около 50 тысяч выходцев из Марокко. Мигранты использовали как сухопутные маршруты, так и морские пути.

Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее король Испании отреагировал на события с мигрантами в Сеуте.

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