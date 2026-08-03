Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в «Максе».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отмечается в сообщении.

В перечень вузов, получивших предостережения, вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, а также ряд региональных и частных высших учебных заведений.

Ведомство не уточнило, какие именно нарушения были выявлены,

15 июня Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения. В список попали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Удмуртский государственный аграрный университет, Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Астраханская государственная консерватория и другие вузы.

9 июня Рособрнадзор объявил предостережения Московскому гуманитарно-экономическому, Кубанскому государственному технологическому и Челябинскому государственному университетам, а также Белгородскому государственному аграрному университету имени В. Я. Горина. Ведомство предостерегло вузы о недопустимости нарушения обязательных требований и призвало их устранить.

Ранее в Минобрнауки объяснили переход на новую модель высшего образования.