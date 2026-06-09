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Общество

Четырем российским вузам объявили предостережения за нарушения

Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам в связи с нарушениями
Владимир Песня/РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что университеты предостерегли о недопустимости нарушения обязательных требований. Также Рособрнадзор предложил учебным заведениям принять меры по их обеспечению.

Предостережения были объявлены Московскому гуманитарно-экономическому, Кубанскому государственному технологическому и Челябинскому государственному университетам. Аналогичные меры приняли в отношении Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина.

В мае Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем высшим учебным заведениям. Их получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет, а также Российский университет медицины, подведомственный Министерству здравоохранения Российской Федерации.

Ранее в Минобрнауки объяснили переход на новую модель высшего образования.

 
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