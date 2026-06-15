Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России 19 вузам выдали предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения
Владимир Песня/РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения. Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Так, предостережения выдали Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Удмуртскому государственному аграрному университету, Всероссийскому научно-исследовательскому институту агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Астраханской государственной консерватории и другим высшим учебным заведениям.

9 июня Рособрнадзор объявил предостережения Московскому гуманитарно-экономическому, Кубанскому государственному технологическому и Челябинскому государственному университетам, а также Белгородскому государственному аграрному университету имени В. Я. Горина. Вузы предостерегли о недопустимости нарушения обязательных требований. Также Рособрнадзор предложил учебным заведениям принять меры по их обеспечению.

Ранее в Минобрнауки объяснили переход на новую модель высшего образования.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!