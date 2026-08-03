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Политика

На Украине назвали новую должность Умерова

УНИАН: Зеленский сообщил о решении назначить Умерова главой СВР Украины
Leonhard Foeger/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о решении назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Соответствующий указ о назначении Клименко уже готовится.

21 июля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины сообщало, что кандидатуру Умерова рассматривают на должность посла Киева в Вашингтоне. Однако, по всей видимости, с этой должностью не сложилось, поскольку этот пост Зеленский в итоге предложил бывшему премьер-министру страны Юлии Свириденко. Как сообщило издание «Общественное», Свириденко пока не приняла предложение стать послом Украины в США.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

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