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Зеленский предложил Свириденко новую должность за пределами Украины

Зеленский предложил Свириденко должность посла Украины в США
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему премьер-министру страны Юлии Свириденко должность посла Киева в США. О этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

«Это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

21 июля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины сообщало, что на должность посла Киева в Вашингтоне также рассматривается секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. По данным издания, действующего посла Украины в США Ольгу Стефанишину хотят заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В свою очередь место Умеров в Совете национальной безопасности и обороны Украины должен занять бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. 17 июля Зеленский сообщил, что соответствующий указ о назначении Клименко уже готовится.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

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