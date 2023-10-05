Путин прокомментировал планы Украины вступить в ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав — «флаг в руки». Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, в текущий момент Украина пытается что-то производить, но у нее мало что получается, ведь «все происходит с помощью западных советников и посредников».

Он утверждает, что российская сторона никогда не была против того, чтобы Украину приняли в Евросоюз.

До этого Путин заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам — это серьезная угроза.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюзу не стоит давать украинцам ложных надежд относительно скорого присоединения их страны к объединению.

Он добавил, что Украина не соответствует критериям для вступления из-за серьезного уровня коррупции во всех слоях общества. Юнкер подчеркнул, что у ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами и повторять его не стоит.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.