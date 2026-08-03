Сенатор заявил об отсутствии у Трампа желания отправлять Иран «в каменный век»

Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что президент США Дональд Трамп «не желает» бомбить Иран и отправлять эту страну в «каменный век», предпочитая заключить сделку. Его слова приводит газета The Hill со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

Парламентарий заявил, что Трамп «по-прежнему сосредоточен на том, чтобы заключить сделку».

«У нас есть возможность разбомбить их до состояния каменного века, но желания это делать нет. Мы используем военную силу, а президент очень осторожен в применении военной силы, используя ее лишь для того, чтобы заставить их сесть за стол переговоров», — сказал Лэнкфорд.

Вашингтон намеревался 1–2 августа осуществить масштабную атаку на иранские объекты энергетической инфраструктуры. Однако американский лидер отказался от плана, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Решение было принято после консультаций Соединенных Штатов с государствами Персидского залива, которые выразили опасения по поводу региональной эскалации.

Сообщалось, что Белый дом намерен в ближайшее время добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы» со стороны Исламской Республики. При этом президент США пригрозил, что в случае провала переговоров Иран столкнется с «военным террором». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.