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Политика

В Эстонии выступили с обвинением в адрес Испании на фоне миграционного кризиса

Премьер Эстонии Михал: Испания создает стимулы для нелегальной миграции в ЕС
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Испания создает стимулы для нелегальной миграции в страны — члены Европейского союза (ЕС), считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для газеты Politico.

Глава правительства обратил внимание, что Мадрид проводит политику амнистии для нелегальных мигрантов.

«Европа не должна допустить массового незаконного въезда [мигрантов] в ЕС», — подчеркнул Михал.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать нелегальных мигрантов из страны и постановил, что им должны предоставлять возможность запросить убежище. По последним данным, при попытке попасть в Сеуту не выжили 90 человек. Еще 1149 мигрантам потребовалась медицинская помощь.

На фоне произошедшего Италия выступила за приостановку участия Испании в Шенгенской зоне. Такую же позицию заняли некоторые другие государства ЕС, включая Данию и Финляндию. Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил об эгоизме этих европейских стран.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о миграционном кризисе в Сеуте.

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