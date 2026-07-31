МИД России отреагировал на ситуацию в испанской Сеуте

Ситуация в испанской Сеуте показывает крах миграционной политики Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что в любом случае есть сочувствие человеческой трагедии, так как это гуманитарная катастрофа, затрагивающая всех.

«Но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, не только в сфере регулирования или отсутствия такого в иммиграции, но и в целом как Евросоюз позиционирует себя в мире, какую политику он проводит в отношении тех стран, которых он объявляет партнерами», — подчеркнул Грушко.

По словам замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что Мадрид найдет способ решить ситуацию с мигрантами в испанском автономном городе на основе международного права.

Десятки тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди шли пешком и плыли через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки. Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом про зомби.