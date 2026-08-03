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Политика

В Марокко объяснили резкий всплеск нелегальной миграции в Испанию

МВД Марокко связало с фейками и решениями судов нашествие мигрантов в Испанию
Jon Nazca/Reuters

Резкий всплеск нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья произошел сразу по нескольким причинам. Об этом заявило министерство внутренних дел Марокко, пишет Hespress.

Власти королевства считают, что главными факторами стали распространение ложной информации в сети и деятельность группировок, связанных с торговлей людьми. Еще одна причина — неверное толкование постановлений судов в Испании.

По данным МВД, неправильная трактовка судебных решений привела к тому, что у граждан Марокко сложилось впечатление, будто добраться до Европы стало проще. Также люди поверили, что незаконное пересечение границы теперь влечет за собой минимальные юридические последствия.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. 2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.

Ранее король Испании высказался о миграционном кризисе в Сеуте.

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