Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Аналитик рассказал, с чего может начаться переломный момент в СВО

Аналитик Прауд: переломный момент на Украине может начаться с выборов во Франции
Geert Vanden Wijngaert/AP

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что переломный момент в специальной военной операции (СВО) на Украине может начаться с выборов во Франции.

По его словам, выборы в отдельных странах могут изменить баланс в них.

«У [лидера правой партии «Национальное объединение» и кандидата на выборах президента Франции 2027 года Марин] Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — пояснил Прауд.

Он добавил, что Европа не сможет поддерживать Украину долго, ведь у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочется, а у Европы нет столько ресурсов для поддержки Киева.

7 июля Марин Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя это заявление, назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции.

Ранее Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!