Аналитик Прауд: переломный момент на Украине может начаться с выборов во Франции

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что переломный момент в специальной военной операции (СВО) на Украине может начаться с выборов во Франции.

По его словам, выборы в отдельных странах могут изменить баланс в них.

«У [лидера правой партии «Национальное объединение» и кандидата на выборах президента Франции 2027 года Марин] Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — пояснил Прауд.

Он добавил, что Европа не сможет поддерживать Украину долго, ведь у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочется, а у Европы нет столько ресурсов для поддержки Киева.

7 июля Марин Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя это заявление, назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции.

Ранее Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях.