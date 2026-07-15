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Политика

Маск назвал Ле Пен «последней надеждой» Франции

Илон Маск: Марин Ле Пен — последняя надежда Франции
Stephanie Lecocq/Reuters

Предприниматель Илон Маск назвал лидера парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен последней надеждой Франции на выборах президента в 2027 году.

Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х, который отметил бурный рост рейтинга Ле Пен.

«Она — последняя надежда Франции», — написал Маск в комментарии.

7 июля Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

В тот же день Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европейского парламента. При этом суд смягчил приговор политику до трех лет лишения свободы. Из них один год она проведет с электронным браслетом и еще два года — условно. Ле Пен формально сможет принять участие в президентской гонке 2027 года.

Ранее Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях.

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