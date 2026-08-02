Арагчи заявил, что Иран скоро договорится с Оманом о судоходстве в Ормузе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил в Telegram-канале, что переговоры между Исламской Республикой и Оманом по поводу судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии.

Министр на заседании правительства отметил прогресс в обсуждениях и рассказал, что они приближаются к окончанию.

До этого СМИ узнали, что Иран и США не имеют никакого соглашения об открытии Ормузского пролива. Источник в Вооруженных силах Исламской Республики утверждал, что власти не откроют морской путь, пока продолжается американская агрессия. Сейчас проход кораблей по этой водной артерии осуществляется под контролем Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.

На этом фоне президент США отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации. В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

Ранее стало известно, как Иран удивил США.