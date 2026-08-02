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Политика

В Иране ответили на слухи о соглашении с США по Ормузскому проливу

Fars: Иран и США не достигали соглашения об открытии Ормузского пролива
Bill Foley/AP

Иран и Соединенные Штаты не имеют никакого соглашения об открытии Ормузского пролива. Об этом пишет Fars со ссылкой на осведомленные источники.

«Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы», — сказал один из собеседников агентства, близкий к переговорной группе.

Источник в Вооруженных силах Ирана добавил, что власти не откроют Ормузский пролив, пока продолжается агрессия со стороны США. Сейчас проход кораблей по этой водной артерии осуществляется под контролем Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), подчеркивается в публикации.

Вашингтон намеревался 1–2 августа осуществить масштабную атаку на иранские объекты энергетической инфраструктуры. Однако американский лидер отказался от плана, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Решение было принято после консультаций Соединенных Штатов с государствами Персидского залива, которые выразили опасения по поводу региональной эскалации. Сообщалось, что Белый дом намерен в ближайшее время добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы» со стороны Исламской Республики. При этом президент США пригрозил, что в случае провала переговоров Иран столкнется с «военным террором». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский лидер сделал заявление о ситуации в Ормузском проливе.

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