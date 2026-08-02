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Политика

Беглов заявил, что Москве и Петербургу нечего делить

Беглов счел безосновательными разговоры о конкуренции Петербурга и Москвы
Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС счел безосновательными разговоры о конкуренции Петербурга и Москвы.

«Нам нечего делить. Нельзя сравнивать яблоко и грушу: что лучше. Кому какой фрукт нравится», — сказал он.

Беглов назвал разговоры о конкуренции двух столиц «мифом, под которым нет ничего».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, активно продолжается.

Высокоскоростная магистраль — это двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Первой такой дорогой в России станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Помимо ВСМ Москва — Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу заявлений в вузы.

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