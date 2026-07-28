Стали известны самые популярные города среди абитуриентов в России

В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Согласно данным министерства, в текущем году почти 1,3 миллиона человек (94% от всех поступающих) подали заявления через портал «Госуслуги». В их числе 58 тысяч иностранных граждан и 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались приложением ruID, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию.

Лидером по числу поданных документов оказалась Москва — в столичные вузы поступило 511 тысяч заявлений. Вторым по популярности городом стал Санкт-Петербург (212 тысяч), а на третьей строчке рейтинга расположилась Казань (90 тысяч). Помимо этого, в топ-5 вошли Екатеринбург (82 тысячи) и Новосибирск (64 тысячи). В десятке самых востребованных направлений также оказались Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа и Томск (по 40 тысяч заявлений).

В ведомстве напомнили, что согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение принимаются до 12:00 по московскому времени 1 августа, а до 12:00 5 августа подать документы могут участники основного конкурса.

«После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа (для поступающих по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (для поступающих по основному конкурсу), установлены «Дни тишины». В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список зачисленных, даст абитуриентам четкое понимание своего статуса», — объяснили в Минобрнауки.

При этом отмечается, что рейтинг лидирующих у абитуриентов регионов и городов со временем меняется. Так, в 2025 году первые строчки также принадлежали Москве, Санкт-Петербургу и Казани, однако на четвертом месте располагалась Ростовская область. Также в топе оказались Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан.

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