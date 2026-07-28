Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Стали известны самые популярные города среди абитуриентов в России

Минобрнауки: Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу заявлений в вузы
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Согласно данным министерства, в текущем году почти 1,3 миллиона человек (94% от всех поступающих) подали заявления через портал «Госуслуги». В их числе 58 тысяч иностранных граждан и 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались приложением ruID, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию.

Лидером по числу поданных документов оказалась Москва — в столичные вузы поступило 511 тысяч заявлений. Вторым по популярности городом стал Санкт-Петербург (212 тысяч), а на третьей строчке рейтинга расположилась Казань (90 тысяч). Помимо этого, в топ-5 вошли Екатеринбург (82 тысячи) и Новосибирск (64 тысячи). В десятке самых востребованных направлений также оказались Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа и Томск (по 40 тысяч заявлений). 

В ведомстве напомнили, что согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение принимаются до 12:00 по московскому времени 1 августа, а до 12:00 5 августа подать документы могут участники основного конкурса.

«После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа (для поступающих по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (для поступающих по основному конкурсу), установлены «Дни тишины». В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список зачисленных, даст абитуриентам четкое понимание своего статуса», — объяснили в Минобрнауки.

При этом отмечается, что рейтинг лидирующих у абитуриентов регионов и городов со временем меняется. Так, в 2025 году первые строчки также принадлежали Москве, Санкт-Петербургу и Казани, однако на четвертом месте располагалась Ростовская область. Также в топе оказались Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан.

До этого Министерство науки и высшего образования России определило перечень обязательных гуманитарных дисциплин, которые войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, вне зависимости от выбранного направления подготовки все студенты будут изучать четыре предмета: историю, философию, основы российской государственности и русский язык.

Ранее стало известно, что в России планируют объединить юридические специальности в одно направление.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!