Путин рассказал о ходе строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург»

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, активно продолжается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня железнодорожника.

По словам президента, российские железнодорожники успешно отвечают на современные вызовы, внедряя передовые технологии. В отрасли активно развиваются электронная логистика, цифровые сервисы и услуги, а также совершенствуются системы безопасности и повышается эффективность грузовых и пассажирских перевозок.

Путин подчеркнул, что благодаря слаженной работе специалистов железнодорожная инфраструктура страны последовательно модернизируется и продолжает развиваться.

ВСМ — это двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Первой такой дорогой в России станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Помимо ВСМ Москва — Петербург планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

В феврале госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что реализация проекта по созданию ВСМ будет включена в стратегические планы СГ на ближайшую трехлетку.

Ранее «Газета.Ru» писала, как модернизация транспортной системы России стимулирует экономический рост.