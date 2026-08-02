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Политика

Украинский историк удивилась заявлению Зеленского о потерях ВСУ

Историк Гавришко раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ
Reuters

Украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глава государства оценил в 50 тысяч.

«Тогда почему мы каждый день видим видео принудительного призыва на военную службу на улицах? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают, за ноги и за руки затаскивают в военные фургоны?» — написала она.

До этого Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинская армия безвозвратно потеряла 50 тыс. военнослужащих, еще 400 тыс. считаются ранеными.

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Как рассказывали в МИД РФ, российская сторона за год передала Украине более 20 тыс. тел, взамен получила 627. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев.

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