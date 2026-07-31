Зеленский назвал потери Украины

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли около 50 тысяч военных в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, еще 400 тысяч считаются ранеными. Его слова приводит Fox News.

«Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также есть большое количество пропавших без вести. При этом глава государства оговорился, что предоставить точные цифры очень сложно.

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Как рассказывали в МИД РФ, российская сторона за год передала Украине более 20 тыс. тел, взамен получила 627. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев.