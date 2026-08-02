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Политика

Дипломат рассказал о важной цели РФ в отношениях с Арменией

Постпред при ОДКБ Васильев заявил о желании РФ сохранить дружбу с Арменией
Телеграм-канал «МИД России»

Москва хочет сохранить дружественные отношения с Ереваном, заявил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что российская сторона в своем стремлении остаться другом Армении учитывает «переплетение жизней и судеб» двух народов. Как сказал Васильев, эта связь поддерживалась на протяжении столетий.

«У других государств — членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения», — добавил постпред РФ.

В 2024 году Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Комментируя это решение, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что с его точки зрения «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен».

26 июля Васильев сообщил, что Армения по-прежнему должна вносить в ОДКБ десять процентов от бюджета организации, но она не делает взносы уже два года. До этого дипломат отметил, что Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ и призвал Армению сообщить о нем российской стороне.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

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