Постпред РФ заявил, что Армения два года не платит взнос в ОДКБ

Армения должна вносить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) десять процентов от бюджета организации, но она не делает взносы уже два года. Об этом заявил постпред России при организации Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

«Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — сказал Васильев.

Бюджет организации, отметил он, на 50% состоит из взносов со стороны России. От остальных членов ОДКБ поступает по десять.

18 июня генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Армения фактически не участвует в деятельности военно-политического союза.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван могут лишить права голоса в рабочих органах организации из-за неуплаты взносов.

Ранее Пашинян отреагировал на возможное исключение Армении из ОДКБ.