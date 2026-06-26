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Политика

Постпред РФ заявил, что Армения два года не платит взнос в ОДКБ

Васильев: Армения должна вносить в ОДКБ 10% от бюджета организации
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения должна вносить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) десять процентов от бюджета организации, но она не делает взносы уже два года. Об этом заявил постпред России при организации Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

«Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — сказал Васильев.

Бюджет организации, отметил он, на 50% состоит из взносов со стороны России. От остальных членов ОДКБ поступает по десять.

18 июня генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Армения фактически не участвует в деятельности военно-политического союза.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван могут лишить права голоса в рабочих органах организации из-за неуплаты взносов.

Ранее Пашинян отреагировал на возможное исключение Армении из ОДКБ.

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