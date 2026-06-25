Постпред РФ прокомментровал участие Армении в ОДКБ

Постпред Васильев: Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ

Постпред России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев заявил РИА Новости, что Москва ждет от Еревана решения по участию в ОДКБ.

»[Еревану следует] принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий», — отметил Васильев.

Он уточнил, что Армения должна сообщить о своем решении России.

23 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Армению могут лишить права голоса в рабочих органах ОДКБ из-за неуплаты взносов.

Она рассказала, что в соответствии со статьей 25 устава ОДКБ в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры.

При задолженности перед бюджетом в течение двух лет грозит приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности, подчеркнула Захарова.

18 июня генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Армения фактически не участвует в деятельности организации. По его словам, Ереван не оплачивает взносы уже третий год.

Ранее политолог заявил, что Армения не сможет существовать без ОДКБ.