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Политика

Рубио объяснил, как Трамп выстраивает отношения с Си Цзиньпином

Рубио: отношения Трампа и Си Цзиньпина основаны на взаимоуважении
Mark Schiefelbein/AP

Отношения президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина основаны на взаимоуважении. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Очень важно, что наши лидеры могут говорить друг с другом. Не поддерживать прямые контакты с Китаем было бы безответственно, мы хотим стабильности в отношениях», — сказал он.

Рубио отметил, что обе стороны понимают необходимость сотрудничества двух стран в ряде сфер.

До этого Трамп заявлял, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября.

В мае американский президент сам прибыл в Китай с официальным государственным визитом. По словам Трампа, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами.

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