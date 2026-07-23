Трамп назвал дату начала визита Си Цзиньпина в США

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе мероприятия в Вашингтоне, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Президент Си [Цзиньпин] приезжает 24 сентября», — сказал глава Белого дома.

20 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту Си Цзиньпина в сентябре продолжается, несмотря на обвинения Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Китай продолжает присылать в Вашингтон своих представителей для подготовки визита.

В мае Трамп посетил Китая с официальным государственным визитом. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

Вслед за Трампом Китай посетил и президент России Владимир Путин. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа.

Ранее в Китае отвергли обвинения Трампа в получении данных избирателей в США.