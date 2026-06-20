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Политика

Трамп назвал двух величайших мировых лидеров

Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios назвал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди величайшими мировыми лидерами.

Отвечая на вопрос, является ли Си Цзиньпин одним из величайших лидеров, глава Белого дома сказал: «Да, это правда». Говоря о втором лидере, Трамп выделил Моди и подчеркнул, что он «очень хорош».

Американский лидер отметил, что Моди — «великий лидер», а Соединенные Штаты сейчас ведут с Индией «большой бизнес».

До этого сообщалось, что снимок президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал единственной групповой фотографией американского лидера, вывешенной в Пальмовой комнате Белого дома. В материале Fox News отмечалось, что всего в комнате вывешены четыре снимка с нынешним хозяином Белого дома. При этом на трех из них он изображен один, и только на одной — вместе с Путиным.

15 августа прошлого года Путин и Трамп провели переговоры в городе Анкоридж в американском штате Аляска. После встречи главы государств приняли участие в совместной пресс-конференции, во время которой российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Президент Соединенных Штатов тогда заявил, что такая поездка возможна.

Ранее Трамп рассказал об истинном отношении к Украине.

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