В США узнали о подготовке Трампа к новой продолжительной атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую военную операцию против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что удары могут начаться уже в предстоящие выходные и продлиться несколько дней. Как утверждает издание, глава Белого дома неоднократно выражал недовольство заключенным с Тегераном меморандумом о взаимопонимании, считая его неэффективным.

В то же время, WSJ отмечает, что иранская сторона также не доверяет Вашингтону. По мнению собеседников газеты, заявления Трампа о возможности применения военной силы осложняют перспективы дипломатического урегулирования и подрывают переговорный процесс.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жестокостью, но есть и более разумный путь договоренности.

Ранее Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе.