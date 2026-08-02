Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел лицемерной позицию Еврокомиссии (ЕК), которая исключила меха российского соболя из санкционного списка. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо описал решение ЕК фразой «лицемерие расцветает, как майская вишня».

«Потому что, дескать, у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро», — написал он.

27 июля сообщалось, что руководство Европейского союза по просьбе Италии и Греции не стало вводить санкции в отношении меха соболя из России.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Медведев назвал главного инициатора политики санкций против России на Западе.