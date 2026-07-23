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Политика

Более 200 физических и юридических лиц попали в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз включил в 21-й пакет антироссийских санкций 170 организаций и 48 физлиц
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом говорится в документах Совета ЕС.

Под санкции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Брюссель замораживает их активы и запрещает им финансовые займы. Среди четырех иностранных банков указан один из Киргизии. Отмечается, что он связан с использованием российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также Евросоюз расширил санкции против нефтяного сектора — в «черном списке» оказались три нефтеперерабатывающих завода — один российский и три белорусских. Кроме того, до 15 июля 2027 года вводится заморозка «потолка цен» на нефть из России на уровне 44 долларов за баррель.

В санкционный список включены четыре объекта, связанные с компанией A7, в том числе с учетом ее деятельности в странах Африки. Под ограничения попали 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

Кроме того, ЕС расширил санкции против российской металлургической отрасли. Рестрикции введены в отношении семи игроков на рынке добычи золота в России.

Помимо этого, в «черный список» попали 37 российских производителей дальнобойных беспилотников и еще 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ. Теперь общее число подсанкционных судов достигло 673.

Отдельным пунктом 21-го пакета стал запрет европейскому бизнесу проводить транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа войдет в 21-й пакет санкций Евросоюза.

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