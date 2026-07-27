Евросоюз по просьбе двух стран отказался вводить санкции в отношении российского меха

ЕС по просьбе Италии и Греции не стал вводить санкции против меха соболя из РФ

Руководство Европейского союза по просьбе Италии и Греции не стало вводить санкции в отношении меха соболя из России. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что обе эти страны являются главными покупателями этого меха в ЕС.

В Еврокомиссии пояснили, что решение не включать российский мех в санкционные списки продиктовано доминирующим положением РФ на мировом рынке соболя, из-за чего производители из Европы остались практически без альтернативных поставщиков.

Euractiv также обратил внимание, что Италия и Греция сыграли весомую роль в ослаблении 21-го пакета антироссийских санкций — Рим выступил против ужесточения визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок сжиженного природного газа из России.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

В миссии РФ при ЕС заявили, что новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Ранее сообщалось, что принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций против России может стать последним.