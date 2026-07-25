Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Эксперт рассказал, к чему может привести возвращение Федорова на пост главы МО Украины

Денисов: уволенный глава МО Украины Федоров может развалить режим Зеленского
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Политический режим, установившийся на Украине при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, может развалиться в случае возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Специалист предположил, что Федорова уволили из-за того, что он «пытался бороться с коррупционными схемами» украинского руководства.

«Это оценили на Западе. Однако для Зе-команды его возвращение — поражение в кадровой политике. Для системы это чревато крайне негативными последствиями», — сказал Денисов.

В то же время он отметил, что подобное развитие событий маловероятно.

Также эксперт высказался о поступивших Федорову от Зеленского предложениях занять должности его советника или вице-премьера. По мнению специалиста, таким образом в Киеве пытаются успокоить протестующих граждан и одновременно с этим отстранить экс-главу военного ведомства от процесса принятия ключевых решений.

15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт уже бывшего министра обороны с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, который на текущей неделе также ушел в отставку. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы Минобороны.

Ранее в Верховной раде назвали новую возможную причину отставки Федорова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июля. Cтабилизация ситуации с бензином, планы по наземной операции в Иране и неудачное признание Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!