Эксперт рассказал, к чему может привести возвращение Федорова на пост главы МО Украины

Политический режим, установившийся на Украине при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, может развалиться в случае возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Специалист предположил, что Федорова уволили из-за того, что он «пытался бороться с коррупционными схемами» украинского руководства.

«Это оценили на Западе. Однако для Зе-команды его возвращение — поражение в кадровой политике. Для системы это чревато крайне негативными последствиями», — сказал Денисов.

В то же время он отметил, что подобное развитие событий маловероятно.

Также эксперт высказался о поступивших Федорову от Зеленского предложениях занять должности его советника или вице-премьера. По мнению специалиста, таким образом в Киеве пытаются успокоить протестующих граждан и одновременно с этим отстранить экс-главу военного ведомства от процесса принятия ключевых решений.

15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт уже бывшего министра обороны с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, который на текущей неделе также ушел в отставку. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы Минобороны.

Ранее в Верховной раде назвали новую возможную причину отставки Федорова.