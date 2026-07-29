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Армия

Федоров назвал настоящую причину своего увольнения с поста главы минобороны Украины

Федоров заявил, что причина его увольнения связана с реформами в МО Украины
Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Федоров заявил, что настоящая причина его увольнения с поста министра обороны Украины — не конфликт с бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским, а реформа закупок в ведомстве. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам бывшего главы минобороны, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг министерства усилилось давление, а в медиапространстве начали «сеять негатив»:

«Мы начали перестраивать процессы в сфере закупок и тендеров. Это вызвало большое недовольство у многих людей», — сказал он.

По словам Федорова, он заранее предупреждал президента Украины Владимира Зеленского, что изменения вызовут недовольство. На что тот сказал ему поступать «по совести», утверждает он.

15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы минобороны.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

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