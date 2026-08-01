«Издевательство над людьми»: в Белоруссии резко отреагировали на закрытие границы Латвией

Закрытие Латвией границы с Белоруссией является издевательством над людьми. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные односторонние действия наносят ущерб обычным гражданам.

«Это просто издевательство над людьми... экономически — от санкций, которые ввели там, очередной пакет, страдают в Европе больше, чем мы в 100 раз», — сказал Гайдукевич.

Парламентарий напомнил, что Белоруссия сохраняет безвизовый режим для граждан Латвии.

По его мнению, Латвия закрыла границу специально, чтобы «хоть какую-то гадость сделать, хотя у них своих проблем миллион».

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Он призвал призывает использовать другие маршруты тем, кто еще не вернулся в Латвию.

До этого Домбрава призвал сограждан не посещать Белоруссию. Глава МВД отметил, что безопасное передвижение между странами, возможно, станет затруднительным.

14 июля портал Baltijas Balss сообщил, что правительство Латвии одобрило законопроект о национальном запрете на импорт отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии. Отмечается, что теперь ввозить запрещено книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь российского и белорусского происхождения.

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.