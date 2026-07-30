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Общество

Латышей призвали не посещать Белоруссию

Глава МВД Латвии призвал сограждан не посещать Белоруссию
Global Look Press

Глава МВД Латвии Янис Домбрава в социальной сети X призвал сограждан не посещать Белоруссию.

«Я настоятельно призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Белоруссию или вернуться обратно, если вы там оказались», — написал он.

Домбрава отметил, что безопасное передвижение между странами, возможно, станет затруднительным.

По информации государственного пограничного комитета Белоруссии, с апреля 2022 года в страну в рамках безвизового режима въехали 444 399 граждан Латвии.

14 июля портал Baltijas Balss сообщил, что правительство Латвии одобрило законопроект о национальном запрете на импорт отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии. Под запрет попадают книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь российского и белорусского происхождения. Ограничения будут действовать как для прямого импорта из России и Белоруссии, так и для поставок из третьих государств. Транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС сохранится.

Ранее сообщалось, что в Латвии разрешат русский язык только в особых случаях.

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