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Общество

Латвия запретит импорт игрушек, газет и других товаров из РФ и Белоруссии

В Латвии запретят ввоз книг, одежды и игрушек из РФ и Белоруссии
Yakov Oskanov/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Латвии одобрило законопроект о национальном запрете на импорт отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.

Документ, разработанный МИД страны, предполагает включение поправок в закон о поддержке гражданского населения Украины. Под запрет попадают книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь российского и белорусского происхождения. Ограничения будут действовать как для прямого импорта из России и Белоруссии, так и для поставок из третьих государств. Транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС сохранится, уточняется в материале.

В МИД Латвии пояснили, что цель законопроекта — сократить доходы РФ и Белоруссии от экспорта и укрепить национальную безопасность.

С 1 января 2026 года в Латвии вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%. Власти объясняют эти меры созданием единого информационного пространства на латышском языке и соображениями национальной безопасности, несмотря на то, что русским языком в республике владеют около 40% жителей.

Ранее сообщалось, что в Латвии разрешат русский язык только в особых случаях.

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