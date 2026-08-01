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Политика

Кличко пожаловался на людей Зеленского из-за проблем с укрытиями

Кличко обвинил назначенцев Зеленского в срыве программы расширения сети убежищ
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что ситуация с защитными укрытиями в украинской столице остается сложной. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам градоначальника, в Киеве уже оборудовано около четырех тысяч укрытий, однако дальнейшее расширение этой сети тормозится из-за работы районных администраций.

Кличко отметил, что руководители районов, которых назначает президент Украины Владимир Зеленский, не смогли эффективно использовать средства, выделенные на установку укрытий, и вернули их в государственный бюджет.

При этом мэр посетовал, что не имеет полномочий для смены руководителей районных администраций.

Кличко назвал прошедшую ночь «ужасной». По его словам, Киев подвергся ударам баллистических ракет. Пожары и разрушения были зафиксированы в пяти районах, уточнил он. Повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе административное здание в Дарницком районе. После атаки город затянуло смогом.

До этого Кличко назвал большой ошибкой решение Зеленского об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Мэр Киева отметил, что был шокирован, когда узнал об этом.

Ранее в действиях Кличко увидели сигнал к началу смещения Зеленского.

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