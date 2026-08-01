Президент США Дональд Трамп словами о редкоземельных металлах, которые Вашингтон может забрать с Украины «в любой момент», напоминает Киеву, что тот висит на долговом крючке. Такое мнение высказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Трамп напомнил Владимиру Зеленскому, что он в долгах, как в шелках, и Америка в любой момент может истребовать свой долг назад. Тем самым он подчеркнул, что у Украины и Зеленского нет никаких оснований для ведения независимой от США политики. Они в любом случае должны», — отметил дипломат.

Кроме того, по словам Мирошника, Трамп указал на то, что те приложения к договору между двумя странами, за которые голосовала украинская Верховная рада, не читая, содержат кабальные условия, по которым Киев должен Вашингтону, и в любой момент обязан этот долг начать возвращать или передать в управление США как минимум месторождение редкоземельных металлов.

До этого американский президент заявил, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам могут зайти в республику «в любое время» и «забрать практически все, что захотят». Соглашение Киев и Вашингтон заключили еще в прошлом году — Трамп говорил, что оно стало условием для продолжения участия Вашингтона в урегулировании конфликта. При этом, по данным СМИ, у украинских властей пропал интерес продвигать сделку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее руководство Крыма заявило о людоедском отношении США к Украине.