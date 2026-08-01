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Политика

Рубио рассказал, чем грозит любой конфликт США и Китая

Рубио заявил, что конфликт США и Китая стал бы катастрофой для мира

США не хотели бы конфликта с Китаем, заявил в эфире Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат сказал, что любое противостояние между Вашингтоном и Пекином — «экономическое или, не дай бог, военное» — стало бы катастрофой для обеих стран и мира.

Накануне американские власти расширили перечень китайских организаций, чья продукция подпадает под запрет на импорт в США. В санкционный список были включены еще 43 компании из КНР. Ограничения затронули горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, переработку морепродуктов, металлургию и транспорт.

С учетом новых ограничений общее количество компаний из Китая, находящихся в американском «черном списке», достигло 187. Основанием для санкций стали обвинения Вашингтона в адрес Пекина в якобы геноциде и массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Китайская сторона это решительно отвергает.

Ранее Рубио сообщил, что США попытаются возобновить переговоры между РФ и Украиной.

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