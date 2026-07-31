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Политика

США ввели санкции против 43 китайских компаний

США запретили импорт продукции 43 фирм из КНР из-за ситуации с уйгурами
Global Look Press

Власти США расширили перечень китайских организаций, чья продукция подпадает под запрет на импорт в Соединенные Штаты. Об этом пишет ТАСС.

Согласно совместному заявлению американского Госдепартамента и министерства внутренней безопасности, в санкционный список включены еще 43 компании из КНР. Ограничения, вступающие в силу с 31 июля, затронули горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, переработку морепродуктов, металлургию и транспортный сектор.

С учетом новых ограничений общее число компаний из Китая, находящихся в американском «черном списке», достигло 187.

Основанием для санкций выступают обвинения Вашингтона в адрес Пекина в якобы геноциде и массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китайская сторона же решительно отрицает любые подобные утверждения.

Правовой базой для введения ограничений служит принятый в США в декабре 2021 года закон, который позволяет блокировать импорт товаров из СУАР и вводить санкции против лиц и структур, предположительно причастных к использованию принудительного труда. Практическое применение этих норм таможенными службами США началось в июне 2022 года.

Синьцзян-Уйгурский автономный район, расположенный на северо-западе Китая, является местом проживания уйгуров — одной из крупнейших этнических групп страны, преимущественно исповедующих ислам. Китайское руководство заявляет, что в регионе ведется борьба с сепаратистскими движениями, имеющими связи с международным терроризмом.

Ранее США заявили о своих ожиданиях относительно выполнения Китаем обязательств по редкоземельным металлам и агропрому.

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