Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Азаров раскритиковал кадровые назначения Зеленского

Азаров усомнился в квалификации назначенных Зеленским чиновников
Александр Натрускин/РИА Новости

Назначенные президентом Украины Владимиром Зеленским на высокие должности чиновники, не имеют серьезной подготовки. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В частности он упомянул Сергея Корецкого, который возглавил правительство. По словам экс-премьера, Корецкий год руководил правлением «Нафтогаза», но ничем себя не проявил. Азаров, оценивая назначения чиновников на Украине, пришел к выводу, что их подбирали не по деловым качествам, а по принципу личной преданности главе государства.

«Люди, которые приходят на такие должности, должны понимать, как работает государственная машина. А у нас получается, что ключевые посты занимают те, кто вчера был далек от управления страной», — отметил Азаров.

12 июля текущего года украинский лидер объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и анонсировал обновление состава правительства. Главой кабинета министров был назначен Сергей Корецкий.

30 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский решил сменить состав правительства, чтобы взять реванш за прошлогодние неудачи.

Ранее бывший премьер Украины Азаров указал на роль двух стран в деле Сырского и Федорова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!