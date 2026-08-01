Назначенные президентом Украины Владимиром Зеленским на высокие должности чиновники, не имеют серьезной подготовки. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В частности он упомянул Сергея Корецкого, который возглавил правительство. По словам экс-премьера, Корецкий год руководил правлением «Нафтогаза», но ничем себя не проявил. Азаров, оценивая назначения чиновников на Украине, пришел к выводу, что их подбирали не по деловым качествам, а по принципу личной преданности главе государства.

«Люди, которые приходят на такие должности, должны понимать, как работает государственная машина. А у нас получается, что ключевые посты занимают те, кто вчера был далек от управления страной», — отметил Азаров.

12 июля текущего года украинский лидер объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и анонсировал обновление состава правительства. Главой кабинета министров был назначен Сергей Корецкий.

30 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский решил сменить состав правительства, чтобы взять реванш за прошлогодние неудачи.

Ранее бывший премьер Украины Азаров указал на роль двух стран в деле Сырского и Федорова.