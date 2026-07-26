Экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова

Спецслужбы США и Великобритании стоят за отставкой главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и попытками вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны страны. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Его (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) подвигли на такие решения прежде всего его кураторы. <...> Они работают очень скоординировано — и англичане, и американцы», — сказал собеседник агентства.

Азаров считает, что президент США Дональд Трамп дает установки западным спецслужбам, кого назначить на ту или иную должность. А они в свою очередь реализуют его приказы.

О том, что увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского связано с группами внешнего влияния, говорил и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат выразил уверенность, что основные игроки находятся вне Украины. По его мнению, главной задачей этих групп влияния является разделение выделенного Киеву бюджета. Как отметил посол, в этом году Украине предоставили $100 млрд.

Федоров был назначен министром обороны в январе 2026 года, но уже 15 июля его отправили в отставку. 21 июля был уволен Сырский. На его пост назначили Михаила Драпатого.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.