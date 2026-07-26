Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова

Азаров: за перестановками в ВСУ и минобороны Украины стоят спецслужбы Запада
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы США и Великобритании стоят за отставкой главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и попытками вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны страны. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Его (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) подвигли на такие решения прежде всего его кураторы. <...> Они работают очень скоординировано — и англичане, и американцы», — сказал собеседник агентства.

Азаров считает, что президент США Дональд Трамп дает установки западным спецслужбам, кого назначить на ту или иную должность. А они в свою очередь реализуют его приказы.

О том, что увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского связано с группами внешнего влияния, говорил и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат выразил уверенность, что основные игроки находятся вне Украины. По его мнению, главной задачей этих групп влияния является разделение выделенного Киеву бюджета. Как отметил посол, в этом году Украине предоставили $100 млрд.

Федоров был назначен министром обороны в январе 2026 года, но уже 15 июля его отправили в отставку. 21 июля был уволен Сырский. На его пост назначили Михаила Драпатого.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!