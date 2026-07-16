В Турции высказались о переговорном процессе по Украине

Турция продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, последние события вызывают беспокойство. В то время как дипломатические усилия зашли в тупик, мы наблюдаем интенсификацию конфликта. Нас особенно беспокоит недавнее увеличение количества нападений на гражданскую инфраструктуру и населенные пункты», — сказал он.

Глава МИД Турции назвал необходимым скорейшее возвращение за стол переговоров.

До этого Фидан заявил, что для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине Киеву следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, во время встречи с ним президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность этим соглашениям.

Ранее стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине.